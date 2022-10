Minacciata e insultata dal marito geloso, si allontana di casa: gli agenti sequestrano i fucili dell'uomo

L’ennesimo litigio tra moglie e marito in una relazione in crisi da qualche tempo. Questioni di gelosia. Così hanno spiegato agli agenti del commissariato di Spoleto, intervenuti dopo una chiamata di soccorso. Arrivati sul posto, gli agenti hanno preso contatto con il marito della donna che, sentito in merito, ha riferito che ultimamente i rapporti con la moglie erano tesi e che la donna, in seguito ad un diverbio, si era allontanata da casa andando verso il centro.

I poliziotti, quindi, si sono messi immediatamente alla ricerca della richiedente che è stata rintracciata poco dopo, non distante dall’abitazione.

La donna, visibilmente scossa, ha spiegato di aver litigato con il marito per motivi di gelosia e che questo, andato in escandescenza, l’aveva insultata e minacciata, precisando che, nell’occasione, non c’era stato alcun contatto fisico.

Constatato che la signora non necessitava di cure mediche, gli operatori l’hanno informata delle sue facoltà di legge e della possibilità di rivolgersi ad appositi centri antiviolenza.

Successivamente, gli agenti sono ritornati presso l’abitazione coniugale dove hanno sentito il marito della donna, il quale ha riferito che, ultimamente, il rapporto con la moglie era in crisi.

Dopo averlo identificato, i poliziotti hanno proceduto ad effettuare gli accertamenti di rito, constatando che l’uomo risultava avere un fucile e di una licenza di porto d’armi. Per questo motivo, gli agenti hanno provveduto al ritiro cautelare dell’arma, delle munizioni e della licenza.