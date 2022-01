Spoleto, la cocaina si acquista nei pressi della stazione: troppi clienti, pusher scoperto e denunciato

Gli agenti della Questura hanno denunciato in stato di libertà un cittadino extracomunitario, senza fissa dimora in Italia, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nel corso del pattugliamento, hanno notato dei movimenti sospetti e un insolito via vai di persone nei pressi del piazzale antistante lo scalo ferroviario cittadino. Insospettiti, dopo essersi appostati, hanno individuato un giovane che effettuava scambi con persone che, di volta in volta, lo avvicinavano. A quel punto, i poliziotti hanno immediatamente fermato il 20enne e, dopo averlo identificato, lo hanno sottoposto a perquisizione trovandolo in possesso di cocaina, già frazionata e confezionata per la vendita. Rinvenuti anche 900 euro in banconote di medio e piccolo taglio. Da qui la denuncia a piede libero per spaccio.