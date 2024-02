Strade e cimiteri, il piano di interventi di Ase per il fine settimana a Spoleto

Manutenzione stradale e dei cimiteri, controllo degli impianti elettrici e idrici degli edifici comunali, interventi per la sistemazione dell’illuminazione e del verde pubblico. È questo il programma di lavoro di Ase Spoleto che interesserà questa settimana, fino a venerdì 9 febbraio, sia il centro storico che le frazioni.

Lungo le strade Le Cese-Ancaiano e Pontuglia-Le Cese sono previsti sia interventi di manutenzione che di pulizia delle cunette, mentre nel sottopasso di Madonna di Baiano verrà effettuata la canalizzazione delle acque sorgive con collegamento alla rete fognaria esistente.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica prosegue la verifica quinquennale degli impianti di messa a terra in scadenza e, parallelamente, il controllo delle lampade nelle zone di San Martino in Trignano, San Gregorio, Ocenelli, San Severo, Milano, Roselli, Montemartano e Carbognano.

Il taglio dell’erba e la pulizia, con la raccolta delle foglie, è prevista a Baiano (nella piazza, nell’area di parcheggio e nel giardino vicini alla chiesa), a Madonna di Baiano e nella zona Peep di San Giovanni di Baiano (via Alcide de Gasperi), mentre nei cimiteri di Spoleto, San Sabino e San Giacomo verranno vuotati i sacchi della spazzatura.

Interventi in programma anche alla scuola primaria di San Giovanni di Baiano, con il recupero dei materiali elettrici in vista dell’inizio dei lavori di demolizione, alla scuola secondaria di primo grado “Luigi Pianciani” (ripristino del funzionamento dei lampioni esterni attualmente non alimentati), nella sede della Polizia Locale in piazza Garibaldi, dove prosegue la tinteggiatura degli uffici del 1° piano.

Al Must, Museo di Scienze del Territorio, e alla scuola secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” sono invece in programma interventi agli impianti idrici, mentre alla palestra di San Martino in Trignano verranno effettuati lavori di sistemazione del cancello di ingresso.

Le squadre dell’Ase sistemeranno la segnaletica stradale mobile in vista del mercato settimanale del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.