Spoleto in lutto, è morto l'avvocato Salvatore Finocchi. Il ricordo del sindaco Andrea Sisti

Spoleto in lutto. Il Comune, con una nota, dà notizia della morte dell’avvocato Salvatore Finocchi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto.

"Ci addolora enormemente la sua scomparsa, perché con lui perdiamo una persona che ha amato profondamente Spoleto, che l’ha vissuta con stile, intensità ed intelligenza contribuendo attivamente, con idee e impegno quotidiano, alla sua crescita e al suo sviluppo", scrive il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti.

L’avvocato Finocchi, spiega il sindaco, "è stato un uomo in grado di esprimere una forza d’animo, un coraggio e un desiderio di vita veramente ammirevoli, un esempio che deve comunque continuare ad essere fonte di ispirazione per ciascuno di noi. La sua ultima uscita pubblica è avvenuta appena pochi giorni fa, in occasione del premio che la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto ha voluto giustamente riconoscere ad Agnese Duranti e in questo atto finale, di fronte all’apprezzamento per una giovane atleta capace di raggiungere risultati straordinari, c’è forse la summa della sua esistenza, sempre caratterizzata dalla bellezza e dalla perseveranza. Alla moglie, alle figlie e alla famiglia tutta giungano le più sentite condoglianze".