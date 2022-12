Spoleto, il Tessino "imprigiona" alcune abitazioni: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco impegnati per il maltempo nello Spoleto in

La squadra del distaccamento della città dei Due Mondi, dopo essere intervenuta in zona Strettura, Casal di Mezzo e Molinaccio sta ora operando nella zona sud di Spoleto per la disostruzione di un passaggio nel torrente Tessino, attraversamento carrabile usato per raggiungere delle abitazioni. Sul luogo dell’intervento è presente anche il nucleo Gos (Gruppo Operativo Speciale) Movimento terra del comando di Perugia.