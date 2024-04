Giro d'Italia, a Spoleto la partenza di tappa è accompagnata da una settimana di eventi

Presentato al Palazzo comunale “Aspettando la tappa”, il programma di iniziative che si terrà dal 4 al 12 maggio in occasione dell’ottava tappa del Giro d’Italia che partirà da Spoleto il prossimo 11 maggio.

Il primo appuntamento si terrà sabato 4 maggio alle 9.30 in piazza Garibaldi con l’iniziativa Spoleto Cammina, mentre alle 14 in piazza della Vittoria sarà la volta di Pedala sui rulli. Alle ore 16.00 in piazza Garibaldi è in programma il Concerto Modern Music School e nelle vie del centro storico si esibiranno gli Artisti di strada e si terrà la seconda edizione delle Olimpiadi regionali di Primo Soccorso per studenti a cura del Comitato di Spoleto della Croce Rossa Italiana.

Due gli appuntamenti in programma a Palazzo Mauri alle 18 con la Mostra Bici d’epoca, dalla collezione privata di Aleandro Piccioni e l’inaugurazione della Mostra Camere senz’aria di Ornella Cosenza (le mostre saranno aperte tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, con la chiusura prevista domenica 5 maggio, lunedì mattina e mercoledì pomeriggio). La giornata del 4 maggio si chiuderà alle ore 21.00 in piazza Garibaldi con lo spettacolo a ingresso libero Antonio Mezzancella Live Show.

Domenica 5 maggio, dalle 9.30 alle 13 in piazza Garibaldi, si svolgerà la Gimkana in Rosa, mentre dalle 10 in piazza della Vittoria ci sarà il nuovo appuntamento con Pedala sui rulli. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20 nei bar della città ci sarà Aperitivo in Rosa con Dj Set e alle 18 all’Auditorium della Stella è in programma la presentazione del libro “Nel segno di Eva” di Claudio Menichelli e lo spettacolo Pedalare! Pedalare! Pedalare! La storia di Alfonsina Strada, di e con Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti, per la regia di Jared McNeill e il movement design di Arianna De Angelis Marocco.

Alle 21 in piazza Garibaldi è in programma UNDER MY SKIN - Frank Sinatra Tribute, uno show pieno di swing con la voce di Valerio Marino accompagnata dal quartetto composto da Alessandro Bravo (pianoforte), Francesco Angeli (sax), Marco Marino (contrabbasso) e Alberto Argirò (batteria).

Quattro le iniziative in programma lunedì 6 maggio. Alle ore 16.00 Pedala sui rulli in piazza della Vittoria; alle 17.30 Spoleto a tappe: tappa 1, alle 20 Trekking Urbano: camminata in rosa e alle 21 il concerto dei Crooel Monroe (i tre appuntamenti saranno in piazza Garibaldi).

Martedì 7 maggio alle 16 in piazza della Vittoria nuovo appuntamento con Pedala sui rulli, mentre in piazza Garibaldi alle 17.00 e alle 21.30 sono in programma rispettivamente Spoleto a tappe: tappa 2 e il Concerto della band Zona Ruvida.

Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio doppio appuntamento con Pedala sui rulli (ore 16, piazza della Vittoria) e Spoleto a tappe: tappa 3 e 4 (ore 17.30, piazza Garibaldi).

Venerdì 10 maggio in piazza della Vittoria alle ore 10 si terrà Pedala sui rulli e alle ore 12.00 l’Arrampicata sportiva. In piazza Garibaldi alle 18 si svolgerà il concerto della Banda dei Granatieri di Sardegna, mentre alle 22 in piazza Duomo è in programma l’iniziativa Spoleto saluta il Giro.

Fitto il programma di appuntamenti per il giorno della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del 107° Giro d’Italia. Sabato 11 maggio alle 9 in piazza della Vittoria ci sarà l’Arrampicata sportiva; allo stesso orario in viale Trento e Trieste aprirà i battenti il Villaggio del Giro, alla Caserma Giuseppe Garibaldi aprirà l’Area Squadre e in piazza Garibaldi ci sarà l’apertura dell’Hospitality.

Alle 12 prenderà il via da piazza Garibaldi la tappa Spoleto – Prati di Tivo, con la carovana rosa che attraverserà tutto il centro storico da via Anfiteatro a viale Giacomo Matteotti per poi immettersi sulla SS Flaminia all’altezza dello svincolo sud.

Alle 16 in piazza della Vittoria si terrà Pedala sui rulli, mentre allo stesso orario a Villa Redenta si svolgerà il convegno La salute in età avanzata. Dalle 17 alle 20 Aperitivo in Rosa con Dj Set nei bar della città; alle ore 21 in piazza Pianciani Videomapping e sfilata di moda dell’IIS Tecnico Professionale Spagna Campani di Spoleto. A partire dalle 21 è in programma La Notte in Rosa con Dj Set.

L’ultimo giorno di iniziative sarà domenica 12 maggio. Alle ore 8.30 Trail sulla vecchia ferrovia Spoleto-Norcia; alle ore 9.00 in piazza della Vittoria l’Arrampicata sportiva e alle 10 Pedala sui rulli; alle ore 10.30 a Casa Coricelli appuntamento con La Spoleto in Bici; alle 16 e alle 17, in piazza Garibaldi e in piazza del Mercato cono in programma due appuntamenti con il Flash Mob.​