Spoleto, gestori cercansi per gli ostelli di Villa Redenta

C’è tempo fino alle 12 di giovedì 28 settembre per partecipare all’asta pubblica telematica – indetta dalla Stazione appaltante della Provincia di Perugia - per l’affidamento in concessione delle strutture ricettive extralberghiere del tipo “ostelli per la gioventù” chiamate ex Frateria ed ex Scuderia nelle quali si trovano anche la sala polivalente “Monterosso” e un punto informazione nell’edificio dell’ex Scuderia che fanno parte del complesso immobiliare di Villa Redenta di Spoleto, di proprietà dell’ente provinciale.

La Concessione della gestione ha una durata di sei anni e il valore stimato per l’intero periodo è di 231 mila euro più Iva.

Il concorrente per poter partecipare è sufficiente che abbia eseguito nel triennio precedente (2020-21-22) almeno una gestione analoga a quella oggetto della presente procedura, anche a favore di soggetti privati.

La gara sarà esperita in seduta pubblica venerdì 29/09/2023 alle ore 10:00:00 presso la sede della Provincia di Perugia, in Via Palermo n. 21/c - piano terra sala riunioni.

“Prosegue a pieno ritmo il lavoro di valorizzazione del patrimonio della Provincia – sono le parole della consigliera provinciale delegata al Patrimonio, Letizia Michelini -L'affidamento in concessione delle strutture ricettive extralberghiere che fanno parte del complesso immobiliare di Villa Redenta, vanno nella direzione di garantire e accrescere la fruibilità delle stesse, quale punto di riferimento importante per l'accoglienza turistica della città di Spoleto”.