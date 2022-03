Spoleto, controlli dei Carabinieri: droga e alcol alla guida, giovani segnalati alla Prefettura e patente ritirata

Posti di blocco, elicotteri in volo e pattuglie per strada. I militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto hanno effettuato un vasto servizio di controllo del territorio a contrasto, nello specifico, dei reati di furto in abitazione e truffe a danno delle fasce deboli. Sono stati impiegati 27 uomini, 12 autovetture e 1 elicottero NH500 del 16° Nucleo Elicotteri di Rieti con sede presso l’aeroporto di “Giuseppe Ciuffelli” di Rieti.

Nle corso dei controlli sono stati segnalati amministrativamente, 2 ragazzi per possesso di droga, con sequestro di 1 grammo di hashish; 353 le persone controllate e identificate; 287 veicoli controllati; 73 green pass verificati presso 19 esercizi commerciali; elevate 18 contravvenzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato uso del dispositivo viva voce per cellulari, velocità, guida senza patente al seguito, mancanza revisione veicoli. Sequestrati 2 veicoli per assenza di copertura assicurativa, ovvero mancanza di documentazione di guida e revisione del veicolo e 2 patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza.