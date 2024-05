Biblioteca Carducci di Spoleto: un punto di riferimento nella vita culturale e sociale della città

La recente riunione partecipativa per la Biblioteca comunale Carducci di Spoleto ha generato una serie di idee innovative per migliorare e rinnovare i servizi e gli spazi. Tra le proposte emerse vi è la riapertura del bar, il potenziamento della rete wifi e l’utilizzo di spazi esterni per attività culturali e ricreative.

Si prevede l’istituzione di laboratori artigianali, aree per proiezioni visive, musica e ascolto, oltre a sessioni di giochi di ruolo e da tavolo e spazi dedicati al fumetto.

L’ampliamento degli orari di apertura e convenzioni speciali per il parcheggio sono altre iniziative proposte.

L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 80 persone, tra cittadini e rappresentanti di associazioni, che hanno collaborato con l’amministrazione comunale, la dirigente Roberta Farinelli e la responsabile della biblioteca Carla Cesarini, sotto la guida dell’esperta Antonella Agnoli.

Questo processo collaborativo mira a trasformare la Biblioteca Carducci in un punto di riferimento culturale e aggregativo, un luogo di conoscenza e di scambio di esperienze, in linea con le tendenze innovative che stanno ridefinendo il ruolo delle biblioteche nella società contemporanea.

Le idee e l’interesse mostrato dai partecipanti, in particolare dai giovani, sono stati elogiati dalla dirigente Farinelli come un prezioso contributo al progetto di rinnovamento: “I giovani rappresentano un serbatoio prezioso di concetti e di elaborazioni per aiutarci a disegnare insieme la biblioteca e farla diventare sempre più un punto di riferimento nella vita culturale e sociale della città”.