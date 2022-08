Spoleto, anni di violenze e minacce nei confronti della convivente: denunciato 30enne

I Carabinieri di Spoleto hanno denunciato un uomo, straniero di 30 anni, per violenze nei confronti della compagna, una ragazza trentenne.

Dagli accerrtamenti dei militari sono emerse diverse liti, contraddistinte da violenza sia psicologica sia fisica ai danni della donna, che subiva i maltrattamenti senza richiedere l’intervento delle forze dell’ordine tranne che in un solo caso, dove aveva trovato la forza di rivolgersi ai Carabinieri, ma non il coraggio di formalizzare la denuncia.

Solo dopo l’ennesimo episodio, dove il compagno, diventato particolarmente aggressivo, aveva messo a soqquadro tutta casa, rotto oggettistica varia e mandato in frantumi il vetro di una finestra, la donna aveva deciso di presentare una denuncia, non solo per l’aggressività del compagno in quella serata, ma anche le violenze subite nel tempo.

La vittima ha anche interrotto la convivenza con l’uomo.