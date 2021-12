Spoleto, torna al Palatenda il centro vaccinale: avrà un'area pediatrica. Il sindaco: "Stiamo effettuando dei lavori per migliorare l'accesso"

Il centro vaccinazioni anti-Covid 19 torna al Palatenda. È questa la notizia che arriva al termine di una serie di verifiche effettuate negli ultimi giorni dal Comune di Spoleto e dalla Usl Umbria 2. I disagi, legati al traffico e alle lunghe file di auto, registrati nell’ultimo mese in via Aldo Manna hanno richiesto un intervento per decongestionare l’area tra via Guglielmo Marconi e via Pasquale Laureti.

La struttura del Palatenda quindi sarà nuovamente il punto di riferimento a Spoleto per le vaccinazioni anti-Covid 19. Gli spazi verranno ridisegnati per consentire di realizzare dei percorsi interni e delle aree chiuse separate l’una dall’altra, un sistema studiato per garantire condizioni di vivibilità migliori sia per il personale sanitario che per i cittadini. L’intervento, che dovrebbe essere ultimato nell’arco di pochi giorni, consentirà la realizzazione anche di uno spazio dedicato alla vaccinazione pediatrica (come indicato dall’Agenzia italiana del farmaco) che, a partire dal 15 e 16 dicembre, interesserà i bambini nella fascia di età 5-11 anni.

“Ci scusiamo innanzitutto per i disagi che si sono creati – ha tenuto a sottolineare il sindaco Andrea Sisti – ma i tempi impiegati per le verifiche tecniche erano necessari, soprattutto per evitare di ritrovarci ad affrontare problematiche maggiori dopo qualche settimana. Ringrazio il personale del Comune di Spoleto, della Usl Umbria 2 ed i volontari della Protezione Civile per quanto fatto fino ad oggi e per il lavoro che saranno chiamati a svolgere da qui in avanti”.