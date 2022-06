Spoleto, alla guida ubriaco e drogato: via la patente, auto sequestrata e denuncia

I Carabinieri di Spoleto hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nel territorio comunale finalizzato in generale alla prevenzione dei reati.

Sono state controllate e identificate 191 persone e 160 veicoli; 32 le persone controllate in relazione al green pass presso esercizio commerciali; 11 esercizi commerciali controllati con particolare attenzione al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione epidemiologica; 16 contravvenzioni legate al codice della strada per mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato uso del dispositivo viva voce per cellulari, velocità, guida senza patente al seguito, mancanza revisione veicoli, mancata copertura assicurativa.

Denunciata in stato di libertà una persona trovata alla guida di un autoveicolo in stato d’ebbrezza e di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti al quale veniva sequestrata l’autovettura, ritirati i documenti di guida e circolazione del veicolo in relazione anche al tasso alcolemico riscontrato.