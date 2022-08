Spoleto, alla guida dell'auto ubriaco e il passeggero con la droga in tasca: in due nei guai

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Spoleto hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura un'altra persona perché trovata in possesso di droga.

Nel corso dei controlli del territorio sono stati fermati 182 veicoli ed elevata 11 contravvenzioni al Codice della Strada, con due patenti ritirate. Controllate 204 persone, 22 delle quali già note alle forze dell’ordine.

Denunciato un automobilista per guida in stato d’ebbrezza, con ritiro dei documenti di guida e circolazione del veicolo; il passeggero è stato segnalato alla Prefettura per possesso di 9 grammi di hashish.