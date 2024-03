Spoleto, 18 posti da operaio: oltre 300 persone ammesse alle prove scritte

Il Comune di Spoleto annuncia con una nota che "sono oltre 300 gli ammessi alle prove scritte dei sei concorsi indetti dall’Ase. Il piano delle assunzioni dell’azienda del Comune di Spoleto prevede l’inserimento in organico di 18 operai con sei diversi profili professionali".

E ancora: "Quattro i posti previsti nel bando per operai addetti alla pulizia degli stabili. In questo caso sono 76 gli ammessi alla prova scritta in programma martedì 16 aprile alle ore 9.30, mentre per i 2 posti per operai addetti al servizio di manutenzione di impianti elettrici gli ammessi, 15 in totale, svolgeranno la prova scritta mercoledì 17 aprile alle ore 14.00".

Cinquantatre "sono invece gli ammessi alla prova scritta, prevista per martedì 16 aprile alle ore 12.00, per l’assunzione di due operai polivalenti addetti alla manutenzione degli stabili. Sempre due saranno gli operai specializzati addetti alla manutenzione stradale (14 gli ammessi) che l’Ase inserirà in organico (la prova scritta si svolgerà mercoledì 17 aprile alle ore 12.00) insieme ai quattro operai comuni, addetti sempre alla manutenzione stradale, i cui 93 ammessi dovranno svolgere la prova scritta mercoledì 17 aprile alle ore 9.30".

Per quanto riguarda "il bando finalizzato all’assunzione di quattro operai addetti al servizio di polizia mortuaria, i 60 ammessi dovranno effettuare la prova scritta martedì 16 aprile alle ore 14.30".

Tutte le prove si terranno al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” a piazza D’armi.​