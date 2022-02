Spoleto in festa. Viola Giorgetti, ex staffetta partigiana, compie 100 anni. "Un traguardo meraviglioso - dice il sindaco Andrea Sisti - che è esso stesso un inno alla vita, vissuta fin da giovanissima all’insegna dell’impegno civile come staffetta partigiana".

E ancora: "Viola Giorgetti, insieme al marito Dante Marcelli, partigiano combattente nella Brigata Cremona e sposato nel 1948, è stata poi custode del palazzo comunale negli anni ‘50 e ‘60. Un percorso di vita che nel 2016 vede il Prefetto di Perugia conferirgli la Medaglia di Liberazione quale riconoscimento per l’impegno a favore dei principi costituzionali di libertà e indipendenza. Gli auguri a Lei e alla sua famiglia a nome dell’amministrazione comunale”.?