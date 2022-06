Spello, nuovo acquedotto e nuova bitumatura per via Centrale Umbra

Dopo la sostituzione della rete idrica in via Centrale Umbra in corso a Spello, l'amministrazione comunale fa sapere ai cittadini che avverrà anche la bitumatura di tutta la sede stradale. Valle Umbra Servizi da alcuni giorni ha dato infatti il via al rifacimento della condotta, con il rinnovo degli allacci per le utenze interessate, nel tratto compreso tra Piazzale della Pace e l’incrocio tra via Centrale Umbra con via Taddeo Donnola.

La VUS provvederà inoltre alla bitumatura della parte di propria competenza. L’Amministrazione comunale potrà così completare il rifacimento del manto dell’intero tratto stradale che va da Porta Portonaccio all’incrocio tra via Centrale Umbra con via Taddeo Donnola; bitumatura che potrà essere eseguita solo successivamente all’intervento della Vus relativo al nuovo acquedotto.

I lavori, attesi da anni e che prevedono un importo complessivo di circa 75mila euro, permetteranno di superare le criticità riscontrate dai cittadini.