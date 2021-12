Spello, centro vaccinale aperto anche fino alle 24 per 4 giorni: obbligatoria la prenotazione

Anche al Centro vaccinale di Cà Rapillo saranno svolte le vaccinazioni in orario notturno. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Regione Umbria e la Croce Rossa Italiana comitato regionale Umbria, prevede la somministrazione del vaccino Moderna dalle ore 21 alle 24, con relativa prenotazione, nelle giornate di 27 e 28 dicembre 2021, 2 e 3 gennaio 2022. Il Centro polivalente di Cà Rapillo continua a svolgere a pieno l’attività di vaccinazione, anche in seguito allo spostamento, dall’inizio di questa settimana, della postazione tamponi in modalità drive through a Foligno in località Paciana, nei locali dell'ex Fils.

“Un ringraziamento a tutto il personale medico, agli operatori sanitari, ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e delle Associazioni locali che dall’inizio dell’attività del Centro prestano la loro preziosa opera all’interno della struttura – commenta il sindaco Moreno Landrini –. L’ulteriore impegno di estendere l’orario della vaccinazione durante il periodo delle feste, di cui si ringrazia la Croce Rossa Italiana con il comitato di Spello e gli altri volontari, dimostra l’importanza del Centro quale significativo punto di riferimento per le vaccinazioni dei Comuni dell’Ambito sociale n.8 e a livello regionale”.