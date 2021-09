Nomine & Poltrone, Infiorate di Spello: eletti nuovo presidente e il direttivo. "Obiettivo: avvicinare i giovani"

Giuliano Torti è il nuovo presidente dell’associazione Le Infiorate di Spello. Infioratore da 40 anni e da sempre attivo nell'associazione, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente negli ultimi 12 anni, Torti subentra a Mirko Di Cola, che ha scelto di non ricandidarsi per questo mandato. Ma questa non è l'unica novità. Infatti, il nuovo consiglio direttivo eletto dai Maestri Infioratori si tinge di rosa con quattro donne su sette componenti eletti, che resteranno in carica per i prossimi tre anni insieme al presidente: Carla Ballarani (vicepresidente), Maria Grazia Bertini (infioratrice), Ilenia Mischianti (infioratrice), Michela Rossi (riconfermata alla segreteria), Gianni Donati (infioratore), Daniele Santarelli (tesoriere).

“Dopo questi due anni difficili segnati dall’emergenza sanitaria, che non ci ha consentito di organizzare la manifestazione – dichiara Giuliano Torti - il nuovo consiglio direttivo lavorerà in modo collegiale per mantenere alto il nome e la qualità delle Infiorate di Spello a livello nazionale e internazionale, continuando ad introdurre elementi sempre più innovativi e capaci di avvicinare ancora di più i giovani, sempre nel rispetto della tradizione e dello spirito proprio delle infiorate”.

Fanno inoltre parte del Consiglio direttivo, come membri di diritto: il sindaco di Spello Moreno Landrini (presidente onorario) e Guglielmo Sorci, suo delegato; Fabrizio De Santis presidente della Pro Loco Spello; Lorenzo Spinosi, rappresentante della Collegiata di S. Maria Maggiore e San Lorenzo; Paola Felicetti quale rappresentante dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello.