Spazi artistici dove sperimentare i linguaggi di danza, musica, teatro e multimediale

Centro umbro di residenze artistiche che vede al suo interno La MaMa Umbria di Spoleto, Spazio ZUT di Foligno, Centro Teatrale Gubbio, Micro Teatro Terra Marique di Perugia e Indisciplinarte di Terni, propone il progetto Spazio Zeta/Con la lingua sulla lama, un percorso artistico a titolo completamente gratuito rivolto ai giovani tra i 16 e i 22 anni (l'età di partecipazione è flessibile) che potranno candidarsi per partecipare.

Il processo artistico gode della prestigiosa guida di Tolja Djokovic (classe 1988) drammaturga e regista, vincitrice della Biennale College Teatro 2021, e Aura Ghezzi (classe 1988) attrice e filmmaker interprete di prestigiosi lungometraggi tra cui “Gli ultimi giorni dell'umanità” fuori concorso alla Biennale Cinema.

Le due artiste creeranno uno spazio di sperimentazione mediante i molteplici linguaggi artistici (danza/musica/teatro/multimediale) sul tema della FIABA, attraverso le visioni e le sensibilità dei partecipanti.

Un'opportunità imperdibile di condivisione, di scambio, di creatività, di sperimentazione, dedicato alle giovani generazioni del territorio. Il percorso si svolgerà nel periodo dal 22 agosto al 3 settembre, nello specifico dal 22 al 28 agosto a Spoleto e dal 28 agosto al 3 settembre a Foligno. I ragazzi selezionati avranno la possibilità di partecipare all'intero percorso o di scegliere la settimana più congeniale alle proprie esigenze.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare entro il 10 agosto tramite whatsapp al nr. 389 0231912 un piccolo video (non deve per forza riprendere il candidato) o un messaggio vocale o anche solo un messaggio di testo con: nome e cognome (e nickname se il candidato ne ha uno con il quale si sente più a suo agio), età, residenza e cosa fa (studi, lavori, hobby) e, se c’è, una fiaba a cui si è particolarmente affezionati e il perchè.

Per maggiori dettagli scrivere a: cura.umbria@gmail.com.. Il progetto: https://www.curacentroresidenzeumbre.net/2023/07/22/spaziozeta-conlalingua/