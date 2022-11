Assisi, nonno spara al cinghiale da casa con il fucile del nipote: denunciati e armi ritirate

Il nonno spara ai cinghiali che passano nel suo terreno con il fucile del nipote, ma finisce con una denuncia e il ritiro di armi e munizioni al giovane.

L'episodio è avvenuto intorno all’una di notte quando alcuni cacciatori autorizzati, impegnati in una battuta di caccia selettiva al cinghiale nella periferia di Santa Maria degli Angeli, hanno sentito alcuni colpi di fucile, esplosi poco distante da una persona non facente parte del gruppo.

I cacciatori hanno chiamato gli agenti del Commissariato di Assisi, i quali dopo aver sentito i presenti e acquisito tutte le informazioni utili, hanno invidividuato un 19enne, residente poco distante, che risultava essere detentore di alcune armi, regolarmente denunciate.

Giunti presso l’abitazione del giovane, gli operatori hanno appreso dal padre del ragazzo che il figlio si trovava fuori regione e che le chiavi dell’armadio blindato in cui erano riposte le armi erano custodite dal nonno del 19enne. Quest’ultimo, sentito in merito dagli agenti, ha confermato che quella sera aveva prelevato il fucile del nipote e aveva esploso tre colpi in direzione di alcuni cinghiali presenti nel terreno di sua proprietà, senza però raggiungere gli animali che si erano dati alla fuga.

Gli agenti hanno deferito il 78enne per esplosioni pericolose e porto abusivo di armi e sequestrato il fucile utilizzato, oltre a ritirare ritirare cautelativamente altri 3 fucili, 93 cartucce e la licenza al 19enne che è stato denunciato per omessa custodia.