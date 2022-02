Spaccia droga dal finestrino dell'auto, pusher arrestato. Nei guai anche il cliente

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un trentaduenne di origini straniere, trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e 3,4 grammi di hashish. L'uomo è stato fermato poco dopo aver venduto della droga ad un quarantenne in una strada isolata nella zona di Tuoro sul Trasimeno.

I militari hanno assistito allo scambio tra spacciatore e cliente che a bordo delle proprie autovetture si sono affiancati e passati droga e denaro dai finestrini anteriori delle due macchine. La droga appena acquistata è stata subito sequestrata.

Nel corso della perquisizione dell'abitazione dello spacciatore, alloggiato in una struttura ricettiva di Tuoro sul Trasimeno, sono stati recuperati 6 grammi di cocaina e 3,4 grammi di hashish, oltre a 140 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Il trentaduenne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto in camera di sicurezza, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.