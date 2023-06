Petrignano, un arresto per spaccio e una denuncia per possesso di stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Petrignano di Assisi e del Nucleo Operativo della Compagnia hanno denunciato un ragazzo di Assisi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e hanno arrestato un 24enne straniero, irregolare sul territorio nazionale.

I due sono stati segnalati dai residenti per un via vai anomalo che faceva pensare alla presenza di attività di spaccio nei dintorni della piccola frazione assisana.

Dopo una serie di appostamenti, i militari hanno fermato e sottoposto a perquisizione un giovane, originario di Assisi, che è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish; per questo motivo il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà.

Entrati all’interno dell’abitazione del giovane extracomunitario i militari hanno visto l'uomo che cercava di liberarsi della droga lanciandola dalla finestra. Recuperato l’involucro, contenente 3 panetti di hashish del peso complessivo di 300 grammi, sono scattate le manette per il 24enne, trovato in possesso anche di materiale per il confezionamento.

Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.