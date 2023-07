Foligno, fermato con la droga in tasca, pronta per lo spaccio del sabato sera: arrestato

Vede gli agenti e cerca di sottrarsi al controllo: beccato con oltre 30 grammi di droga in tasca, pronta per lo spaccio del sabato sera.

L'uomo, un nord africano già noto alla Polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, nonché per rapina e lesioni personali, è stato fermato poco prima delle 23 di sabato scorso nel mentre si trovava a ridosso del centro storico.

All’esito della perquisizione i poliziotti hanno sequestrato un grosso involucro contenente oltre 16 grammi di cocaina, nonché un secondo involucro contenente circa 15 grammi di eroina e 300 euro.

Il maghrebino è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.