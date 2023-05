Castiglione del Lago, riceve i clienti mentre si trova ai domiciliari: arrestato per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago hanno arrestato in flagranza un nordafricano, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e arrestato in circostanze simili nel mese di settembre 2022, poiché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel settembre 2022 l’uomo era stato tatto in arresto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso all’interno della propria abitazione mentre cedeva dell’eroina ad una donna; la successiva perquisizione domiciliare aveva permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro quattro dosi di cocaina per 1,6 grammi di peso e diciannove dosi di eroina per un peso di 13 grammi nonché 3.100 euro in contanti.

A seguito del processo per direttissima, l’uomo veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castiglione del Lago.

Qualche giorno fa i militari, a seguito di alcune accertate violazioni al regime cautelare di cui si sarebbe reso responsabile, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per dare esecuzione ad una ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dalla Corte di Appello di Perugia lo scorso 4 maggio, quale aggravamento alla misura dell’obbligo di dimora. Perquisendo l'abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto cocaina per 5,18 grammi, suddivisa in dosi, nonché 18,63 grammi di eroina pronta allo sapccio e 1.500 euro in contanti.

Immediato l'arresto in flagranza per possesso di droga ai fini di spaccio.