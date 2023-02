Spoleto, si sente male per strada: intervengono la Polizia e il 118

Si sente male per strada, ma non sa come fare per chiedere aiuto. Un passante chiama la Polizia e gli agenti del Commissariato di Spoleto intervengono in via Marconi.

I poliziotti hanno individuato uno straniero che presentava un evidente stato di malessere, ma non di ubriachezza come segnalato nella chiamata.

Agli agenti il 32enne, in regola con il permesso di soggiorno, infreddolito e tremante, ha detto di avere dei forti dolori e che aveva necessità di cure mediche.

Gli agenti lo hanno tranquillizzato e atteso con l'uomo l'arrivo del personale del 118. Dopo una prima visita il 32enne è stato accompagnato presso l’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.