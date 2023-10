Sisma 2016, Norcia ricorda il settimo anniversario nella basilica di San Benedetto

Sette anni fa era diventato il simbolo del terremoto. Quella facciata rimasta in piedi mentre tutto intorno era crollato. Sette anni per rientrare nella basilica, con la copertura ultimata e le tracce di un cantiere che danno conto di una ricostruzione che procede e non si ingolfa più, merito, sottolinea la presidente della Regione, Donatella Tesei, a margine del momento solenne, delle ordinanze dell'Commissario alla ricostruzione, che hanno semplificato la burocrazia, consentendo di tagliare sulle perdite di tempo. E la messa solenne, presieduta dal vescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, segna il punto e rinnova la speranza.

“Abbiamo incontrato sguardi e mani che ci hanno progressivamente aiutato a “rimetterci in piedi”. Dopo gli elementi naturali, si sono scatenati anche la generosità, l'altruismo, la corsa a donare tempo, energie e professionalità, che hanno avvolto queste popolazioni come in un grande abbraccio”. Ha detto il vescovo della diocesi di Spoleto e Norcia nell’omelia pronunciata nella basilica di San Benedetto di Norcia, nella prima messa a sette anni di distanza dal terremoto che l’ha distrutta. “Il terremoto del 2016 ci ha piegati, togliendoci le case e i luoghi di lavoro, privandoci di monumenti, maestosi o semplici, che raccontavano storie di vita e di fede e racchiudevano ed esprimevano l’identità delle popolazioni; ha generato una cesura tra passato e futuro - ha ricordato il vescovo - Poi la lentezza della ricostruzione, gli intoppi burocratici, le difficoltà nella ripresa lavorativa ed economica, la tragedia della pandemia, il lievitare dei prezzi delle materie prime: tanti fardelli gravosi che hanno acuito la fatica e motivato lo scoraggiamento”. “Dall’angosciante desolazione prodotta dal terremoto è sbocciata tanta solidarietà che, come la fioritura di Castelluccio, ha riempito di colore il grigiore della polvere dei crolli e delle macerie; e la sofferenza e la paura si sono stemperate nella speranza di un futuro che ancora potrà esserci” ha sottolineato ancora il vescovo Boccardo. “Grazie a questo intrecciarsi di passione, competenze e sogni, ci è possibile oggi convenire eccezionalmente qui per “abitare” questi muri così cari ai nursini e a tutti noi. Mi faccio dunque volentieri interprete della comune gratitudine e ammirazione nei confronti del ministero della Cultura, dell’Eni, degli altri Enti e della società Copbar con le sue maestranze: grazie a tutti loro ritroviamo per qualche ora questa aula liturgica per celebrarvi, non senza commozione, il sacrificio eucaristico” ha detto ancora. “Questo edificio sacro è diventato l'emblema del sisma, ma è ancora di più la prova della capacità dell'essere umano di risollevarsi, di tornare a sperare, di guardare in alto e, con la forza di questo sguardo, tornare verso la terra e porre tutta l'intelligenza, la maestria, la fantasia e l'impegno al servizio di un comune riscatto, per risollevare, insieme alle mura delle case, dei luoghi di lavoro e delle chiese, anche il morale delle persone e delle comunità e per risvegliare la gioia di vivere” ha ribadito ancora il vescovo nell’omelia.

C'è una luce in fondo al tunnel, conferma il commissario Guido Castelli. E si intuisce ancora di più, sottolinea, considerando i 135 milioni erogati per la ricostruzione privata. “La facciata della basilica di San Benedetto è motivo di tristezza se ripensiamo al 30 ottobre 2016, di fiducia se pensiamo ad oggi” ha sottolineato ricordando che “Il cambio di passo delle ultime settimane, degli ultimi mesi lo possiamo quantificare. Nel mese di ottobre abbiamo liquidato, per quanto riguarda la ricostruzione privata, alle imprese che lavorano nei cantieri del sisma, la cifra record di 135 milioni dal 2016. Questo vuol dire che nonostante le criticità riusciamo a vedere la classica luce in fondo. Piedi per terra, sguardo verso l’alto, consapevoli che le misure di semplificazione che abbiamo adottato stanno producendo il giusto risultato”.

"In questi ultimi tre anni la ricostruzione è stata molto accelerata anche grazie alle ordinanze commissariali sulla semplificazione. Abbiamo dei numeri che per l’Umbria sono estremamente importanti, c’è tanto da fare ancora ma il percorso è quello giusto. Il nostro ufficio speciale per la ricostruzione sta dimostrando competenza e capacità di intervento, questo fa la differenza” ha sottolineato la presidente. “Oggi è una giornata di festa che non deve farci perdere di vista l’obiettivo”, ovvero, “la ricostruzione anche sociale ed economica di questa comunità, che stiamo facendo anche attraverso i fondi complementari al sisma, il Pnrr, un altro volano che dobbiamo utilizzare al meglio”.

La basilica di San Benedetto è il simbolo del terremoto, il simbolo di Norcia che non si è arresa, ha faticato in queste sette anni, continua a farlo, senza retrocedere di un passo sulla ferma volontà di tornare a essere la cittadina di un tempo. Anche se. è proprio il tempo l'avversario più arduo da battere. Fare bene e fare in fretta non è solo uno slogan, ma l'impegno che le istituzioni si sono prese e che, negli ultimi anni, stanno inseguendo con un'accelerazione che vorrebbe recuperare sul passato. Mettere piede nella basilica non per un sopralluogo, ma per una messa, è quel primo passo che Norcia aspettava da tanto.