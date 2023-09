Sisma 2016, contributi per autonoma sistemazione, via alle domande per mantenere i requisiti

E’ attiva la piattaforma informatica attraverso la quale i percettori dei benefici di assistenza Cas (Contributi per autonoma sistemazione) dovranno presentare la dichiarazione per il mantenimento dei requisiti. All’indirizzo internet https://appsem.invitalia.it è possibile compilare e caricare la dichiarazione, la cui scadenza è fissata entro e non oltre le 23.59 di lunedì 6 novembre. Lo ricorda il Comune di Foligno.

La dichiarazione per il mantenimento dei requisiti per continuare a beneficiare dell’assistenza, deve essere presentata per via telematica dall’intestatario o da qualche altro componente del nucleo familiare percettore dei benefici, accedendo alla piattaforma online con le credenziali di identità digitale, come Spid, Carta d’identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, ma può essere presentata anche da soggetti delegati.

I benefici dell’assistenza sono garantiti a coloro i quali hanno ancora la casa inagibile, e che sono comunque nei termini previsti per l'esecuzione dei lavori di ripristino o per presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione. Ulteriori informazioni al seguente link https://www.comune.foligno.pg.it/servizio/contributi-per-lautonoma-sistemazione-sisma2016/