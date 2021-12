Telecamere, nuovi vigili e più punti luce per garantire la sicurezza ad Umbertide

La questione sicurezza è approdata in consiglio comunale ad Umbertide e sono emerse tre azioni per incrementare la salvaguardia dei cittadini e dei beni privati e pubblici: l'arruolamento di due agenti della Polizia locale entro fine mese, implementazione delle telecamere di videosorveglianza e miglioramento del sistema di illuminazione pubblica.

"Sul tema della sicurezza è sempre massima l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale - ha affermato l'assessore alla Polizia Locale Francesco Cenciarini - Il sistema di videosorveglianza ha dato numerosi contributi al miglioramento della situazione e della collaborazione con le forze di polizia statali che regolarmente partecipano con la Polizia locale nel consultare le immagini ed estrarre i dati".

Il sistema di videosorveglianza è basato su 64 telecamere, di cui 51 di contesto e 13 di lettura targhe. In tre anni e mezzo sono state installate 29 telecamere, nello specifico presso l'incrocio tra piazza Mazzini e via Roma, presso lo svincolo di Verna-Calzolaro, presso la rotatoria tra via Morandi e via Martiri della Libertà e in piazza Matteotti. L’obiettivo è proprio quello di estendere la videosorveglianza tramite un progetto presentato al Ministero dell’Interno e che riguarda il quartiere di Fontanelle”.

Dal 31 dicembre prenderanno servizio i due nuovi agenti che hanno superato il concorso indetto quest'anno, con l'incremento della dotazione tramite una stazione mobile e l'armamento.

"In merito agli atti di vandalismo – ha continuato l'assessore - l'amministrazione procede anche con l’efficientamento dell’illuminazione pubblica di tutto il Comune ricorrendo al sistema del project financing e iniziative di carattere sociale ed in particolare la creazione dello spazio dedicato ai giovani denominato la Piazzetta e ubicato in piazza Michelangelo".

"In merito ai servizi di prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche e l’uso di stupefacenti – ha concluso l'assessore - l’amministrazione collabora in a tutte le iniziative organizzate nell'Ambito Sociale dell'Alto Tevere (con capofila il Comune di Città di Castello) e sviluppate dai Servizi Sociali anche attraverso le Unità di Strada dirette ad intercettare le persone coinvolte dalle dipendenze. In particolare l’Amministrazione ha programmato incontri tra studenti e Servizi specializzati sulle dipendenze anticipandoli da gennaio 2022 agli studenti della scuola secondaria di I grado".