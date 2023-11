Bevagna investe sulla sicurezza: 64mila euro per la videosorveglianza

Bevagna investe 64mila euro per la sicurezza implementando il sistema di videosorveglianza. L'amministrazione comunale è rientrata nel bando 2023/2024 della Regione Umbria in tema di “Miglioramento della sicureza delle comunità locali”, ottenendo un contributo di 15mila euro.

A questa cifra vanno aggiunti 5mila da bilancio comunale per effettuare interventi per la sicurezza nel centro storico, con l'attivazione di un nuovo impianto di videosorveglianza. Ma i fondi della Regione non sono gli unici che arriveranno a Bevagna. Sempre sul fronte videosorveglianza, il Comune ha infatti partecipato anche al bando del ministero dell'Interno, ottenendo 39.906,72 euro, a cui aggiungeranno 4mila euro per l'installazione di un impianto di videosorveglianza da collocare nel territorio, in particolare nelle zone d'ingresso alla città. In totale, arriveranno circa 64mila euro da poter investire per la sicurezza della comunità.

Sempre su questo fronte, si registra anche la sinergia con la polizia locale e la Stazione dei carabinieri di Bevagna, che in questi giorni vede la promozione – in centro e nelle frazioni - di alcuni incontri pubblici di formazione e sensibilizzazione per prevenire le truffe alle fasce più deboli della popolazione. A incontrare i cittadini sono il comandante della Stazione dei carabinieri Emanuele Stacchiotti, quello della polizia locale Ermelindo Bartoli e il sindaco, Annarita Falsacappa. “Da parte della nostra amministrazione c'è stata sempre massima attenzione nei confronti della sicurezza dei cittadini e, l'aver ottenuto questi importanti fondi regionali e ministeriali – commenta il sindaco Annarita Falsacappa – conferma la bontà del nostro operato e la qualità dei progetti presentati. Colgo l'occasione – prosegue il primo cittadino – per ringraziare il comandante della polizia locale Ermelindo Bartoli per aver sempre garantito la sicurezza del territorio, impegnandosi in prima persona rispetto a questa tematica. Vorrei inoltre augurare buon lavoro al luogotenente Emanuele Stacchiotti, da poco alla guida della locale Stazione dei carabinieri, che in queste prime settimane di servizio ha già dimostrato grande sensibilità verso il nostro territorio”.