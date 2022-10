Sicurezza, controlli straordinari a Spello e nelle frazioni: verifiche in bar ed esercizi pubblici

Ieri pomeriggio, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, gli agenti del commissariato di Foligno insieme a equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Umbria-Marche” e dagli operatori della polizia locale di Spello, hanno effettuato dei controlli straordinari.



Il servizio straordinario è stato incentrato, in primo luogo, su verifiche e controlli all’interno di bar e altri pubblici esercizi ubicati nelle frazioni periferiche di Spello. In ogni locale, si è dunque proceduto a identificare gli avventori e ad effettuare verifiche di natura amministrativa in merito all’osservanza della normativa prevista dal Testo unico di pubblica sicurezza, relativa alla somministrazione di alimenti e bevande e all’utilizzo delle slot- machine.Effettuati anche numerosi posti di controllo, che hanno permesso di identificare 75 persone e monitorare 41 autoveicoli.