Valnerina ancora controlli sulle strade: in auto senza cinture o revisioni, multati

Ancora controlli lungo le strade della Valnerina. Numerosi i servizi messi a punto dai carabinieri della compagnia di Norcia per contrastare tanto i reati cosiddetti predatori, come i furti, quanto per prevenire comportamenti pericolosi da parte di automobilisti o motociclisti. In totale sono stati controllati 161 veicoli, 255 persone e 36 esercizi pubblici.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sanzionato una giovane di Norcia che viaggiava su un'auto non revisionata, mentre quelli di Monteleone hanno multato un uomo che non aveva con sé i documenti, una donna senza cintura e un ragazzo che aveva fatto un sorpasso vietato. I carabinieri di Preci hanno elevato un verbale a un automobilista che non aveva rispettato la segnaletica stradale.