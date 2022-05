Sicurezza, controlli contro baby gang e furti a Spoleto

Controlli per monitorare il fenomeno delle baby gang e contro furti, rapine e immigrazione clandestina sono stati messìi in atto dagli agenti del commissariato di Spoleto e dagli uomini del reparto prevenzione crimini. Le pattuglie impiegate si sono concentrate nel centro storico per poi effettuare dei controlli nelle località di San Giacomo, Protte, Beroide e Camporoppolo.

Durante il servizio, sono state effettuate verifiche e controlli all’interno di bar e altri pubblici esercizi. Si è proceduto a identificare i relativi avventori e a procedere alle verifiche di natura amministrativa.

Sono stati esegiti, inoltre, posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere.

Il bilancio dell’attività, proseguita per l’intero pomeriggio, è di 66 persone identificate, sottoposti a controllo diversi bar e altri esercizi pubblici Inoltre, nello svolgimento dei 6 posti di controllo, sono stati monitorati 46 autoveicoli.