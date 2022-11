Sicurezza, Cannara sorvegliata speciale: controlli in strade e locali

Procedono i controlli straordinari del territorio per prevenire i furti, le truffe e lo spaccio di stupefacenti.

I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, nella giornata di ieri si sono concentrati a Cannara e nelle zone limitrofe.

In campo le Volanti del Commissariato di Assisi, con gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche, dagli operatori della polizia locale e da alcune pattuglie in borghese che hanno effettuato un attento monitoraggio del territorio anche per prevenire i furti in abitazione.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti lungo le vie del centro storico, per evitare scippi, prevenire furti, rapine e contrastare anche fenomeni di molestie e disturbo ai visitatori della città.

Il servizio straordinario si è incentrato anche su controlli all’interno di bar e di altri 7 pubblici esercizi, dove si è proceduto a identificare i relativi avventori - al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati - e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Tulps.

Sono stati effettuati posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città e lungo le principali direttrici di accesso e transito, hanno identificato 160 persone e monitorato 50 veicoli elevando anche una sanzione per violazione delle norme del Codice della Strada.