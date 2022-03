Sicurezza, commissariato e polizia locale nel centro storico di Bevagna: controllati bar e ristoranti

Servizio straordinario di controllo a Bevagna. L’attività, spiegano dalla questura, si è basata su un’azione sinergica tra gli uomini della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale, che ha permesso di individuare preventivamente gli obiettivi da monitorare, al fine di assicurare la massima efficacia all’azione di controllo. In questo senso, il servizio straordinario è stato principalmente incentrato su verifiche e controlli all’interno di bar, ristoranti e pubblici esercizi nel centro storico di Bevagna.

Presso ciascun esercizio si è proceduto ad identificare i relativi avventori, ad accertare il rispetto della vigente normativa anti-pandemica, ad effettuare verifiche di natura amministrativa.

Al contempo, in una logica di prevenzione dei reati predatori e in particolare dei furti in abitazione, sono stati effettuati numerosi posti di controllo lungo le strade di ingresso e di uscita da Bevagna.

All’esito dell’attività, sono state identificate 124 persone e sono stati sottoposti a controllo 9 tra bar, ristoranti ed altri pubblici esercizi.

Sono inoltre stati effettuati alcuni posti di controllo, che hanno complessivamente interessato 38 autoveicoli.

Nel corso delle attività, gli agenti hanno riscontrato sia tra gli esercenti che tra i cittadini interessati dai controlli un atteggiamento di grande collaborazione.