Fa shopping con la carta di credito rubata a una donna, denunciato

Non aveva fatto in tempo a bloccare le carte di credito che erano nel portafoglio. Sparito insieme alla borsa che aveva lasciato sul sedile dell'auto parcheggiata. Aveva subito attivato la procedura e fatto denuncia, ma dall'estratto conto si è resa conto che qualcuno aveva utilizzato la carta per fare acquisti in negozi della zona di Bastia, dove la donna aveva subito il furto della borsa.

Dalle immagini delle telecamere di sicurezza dei negozi dove erano stati fatti gli acquisti, i carabinieri della stazione di Valfabbrica.. Risalendo a un giovane extracomunitario, da anni residente nel perugino. Lo hanno denunciato per ricettazione e per uso indebito della carta.