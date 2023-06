Magione, trovati nel parcheggio con 4 bustine della "droga dell'euforia"

I militari del Radiomobile di Città della Pieve e della Stazione Carabinieri di Magione hanno fermato per un controllo un'autovettura nel parcheggio di un centro commerciale di Magione.

All'interno del mezzo si trovavano tre persone, uno alla guida mentre gli altri due erano seduti sul sedile posteriore. Alla vista dei militari, uno degli occupanti si è disfatto di un piccolo involucro in cellophane, gettandolo a terra nell’abitacolo; la successiva perquisizione veicolare e personale a carico dei tre soggetti, tutti di origini filippine e rispettivamente un quarantottenne già noto alle forze di polizia, un quarantunenne e un cinquantatreenne anch’egli già noto alle forze dell’ordine, ha permesso di rinvenire nella loro disponibilità quattro bustine di cellophane contenenti complessivamente 1,13 grammi di sostanza stupefacente del tipo “shaboo”, nonché materiale per il consumo della stessa quale un accendino modificato e due cannucce per inalare le esalazioni dello stupefacente.

Lo “shaboo” è una metanfetamina, ossia una droga sintetica che si presenta sotto forma di cristalli, priva di odore, che viene prevalentemente fumata. Il costo di un decimo di grammo si aggira intorno ai 40/50 euro, e i suoi effetti sono visibili anche dopo l’assunzione di dosi minime. Può causare euforia, annullare la fame e il senso della fatica, nonché portare a comportamenti violenti, ansia, paranoia e confusione. Collateralmente nel corpo dell'assuntore si verificano - come per altre metanfetamine simili - convulsioni, perdita di denti e di capelli, e per alcuni perfino la deformazione del viso.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata nel comune di Perugia a carico del conducente ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione.

I tre sono stati denunciati, mnetre lo stupefacente, il bilancino e gli strumenti per il consumo dello stupefacente stesso sono stati sottoposti a sequestro.