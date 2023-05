"Metaverso per ortonauti", il progetto di realtà virtuale degli studenti del comprensivo di Sigillo vince premio nazionale

Il progetto realizzato dall’istituto comprensivo di Sigillo “Metaverso per Ortonauti” ha vinto il Bando Saper(E)Consumare 2022.

Il metaverso immaginato e realizzato dagli studenti dei quattro plessi di Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo è uno strumento virtuale, che incrocia il reale, supportando la sperimentazione e l’apprendimento. A guidare i ragazzi delle seconde classi (“Abbiamo formato dei futuri formatori, così l’anno prossimo in terza diventeranno tutor per quelli di seconda” ha detto la dirigente scolastica Rosa Goracci) alla scoperta di questo “universo parallelo digitale” l'esperto Adriano Parracciani che ha seguito insegnanti e alunni di tutti i plessi nello svilpuppo del progetto: “I ragazzi hanno sviluppato un mondo virtuale in cui gli avatar si muovono e scelgono le azioni a compiere, passando da un plesso all’altro attraverso degli stargate, delle porte, che li immettono in stanze dove scoprire tramite oggetti e link il progetto” dice Parracciani.

“I ragazzi hanno potuto sviluppare competenze tecniche digitali e apprendere nozioni e informazioni sulla transizione ecologica – ricorda la dirigente Goracci – Il progetto è nato con la volontà di navigare tra i contenuti proposti al fine di sviluppare un percorso di conoscenza”.

Sull’iniziativa si è espressa anche Floriana Falcinelli, docente all’Università di Perugia, che ha parlato di progetto che “si integra con l’Agenda 2030 sull’ambiente, con l’educazione civica e sull’acquisizione di competenze digitali, proettandosi nella dimensione dell’interattività e di coding, lavorando in un’atmosfera ludica all’interno di un contesto logico-computazionale. La dimostrazione che tecnologia non è fare altro rispetto alla scuola e alla vita reale”.

“Il multiverso, con la sua immersività, al momento solo visiva, è apparso a livello didattico ed educativo uno strumento ideale – dice ancora Parracciani – non si impara ad usare la tecnologia, ma ad apprendere con la tecnologia. I ragazzi hanno immaginato il percorso e gli oggetti da inserire, studiato de designer di interni, organizzando gli spazi e hanno anche realizzato una escape room”.

Per questo “Metaverso per gli ortonauti” è risultato tra i migliori progetti delle scuole d’Italia.