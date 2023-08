Scuola a Magione, al via il bando per il contributo libri di testo: ecco come fare richiesta

Entro il 3 ottobre 2023 è possibile presentare presso il Comune di residenza, competente all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dello studente, le domande per avvalersi del contributo economico per l’acquisto dei libri di testo, destinato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I° grado e secondaria di II° grado, per l’anno scolastico 2023/2024, avvalendosi del modello predisposto.

Il contributo è rivolto sia agli alunni frequentanti istituti scolastici situati nel Comune di residenza o in altri Comuni della Regione Umbria, che per gli studenti frequentanti istituti scolastici di altre Regioni. La domanda può essere presentata: dal genitore dello studente, esercente la responsabilità genitoriale/legale; dal soggetto che ha rappresentanza legale dello studente; dallo studente maggiorenne interessato. Può essere presentata con le seguenti modalità: all’ufficio protocollo del Comune di Magione, piazza Fra Giovanni da Pian di Carpine – 06063 – Magione (ore 09.00-12.00 lunedì- mercoledì- giovedì- mercoledì pomeriggio ore 15.30-17.30); tramite PEC all’indirizzo comune.magione@postacert.umbria.it ; tramite raccomandata A/R.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione necessaria per la valutazione della stessa ed in particolare: ricevute/scontrini/fatture dei pagamenti effettuati per l'acquisto dei libri di testo relativi all’anno scolastico 2023/2024; copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; copia del codice Iban sul quale si chiede l’accredito (l’intestatario del conto corrente deve essere lo stesso soggetto titolare della domanda di contributo), attestato Isee in corso di validità. Il modulo per la richiesta può essere scaricato dal sito del Comune di Magione.