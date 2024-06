"Scrivete bene i vostri nomi ché vi vengo a cercare", si rifiuta di fornire i documenti e minaccia i carabinieri: allontanato da Umbertide

Allontanamento dal Comune di Umbertide con divieto di farvi ritorno, emesso dal questore di Perugia. È il provvedimento eseguito dai carabinieri a carico di un 28enne.

L’episodio che ha determinato l’emissione del provvedimento risale a marzo, quando nel corso di un servizio di pattugliamento i carabinieri di Umbertide, in una zona centrale di quel comune, avevano notato un’autovettura di media cilindrata parcheggiare in prossimità di una curva così da creare pericolo per la circolazione. I militari avevano invitato il conducente a spostare il veicolo e parcheggiarlo in maniera regolare, l’uomo dapprima si opponeva alla richiesta per poi ripartire effettuando una rocambolesca inversione ed “U” e facendo stridere gli pneumatici.

Fermata poco dopo l’autovettura, i militari chiedevano all’uomo di fornire i documenti di guida e al fine di poter procedere alle relative contestazioni ma il 28enne – anziché ottemperare alla richiesta dei militari – entrava in un vicino bar, rispondendo che i documenti li avrebbe forniti solamente alla sua uscita.

Dopo aver consegnato i documenti agli militari, l’uomo intimava ai carabinieri di scrivere ben chiari i loro nomi sui verbali, poiché – aggiungeva – “li sarebbe andati a cercare”.

Denunciato per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, i carabinieri di Umbertide avevano inoltre richiesto l’applicazione del provvedimento di allontanamento dal Comune di Umbertide.

Il questore di Perugia – su segnalazione dei militari – tenuto conto dei precedenti di polizia a carico dell’uomo quali furto, ricettazione, danneggiamento aggravato, lesioni, reati inerenti gli stupefacenti e porto abusivo di armi, vista la reiterazione nel tempo dei comportamenti incriminati che lo rendono persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ha emesso un provvedimento di allontanamento dal Comune di Umbertide con divieto di farvi ritorno per la durata di 4 anni per inasprimento del provvedimento che potrebbe portare alla reclusione fino a diciotto mesi ed una multa fino a 10.000 euro.