Collazzone, rischio amianto nella discarica abusiva piena di rifiuti inquinanti e pericolosi: una denuncia

Una discarica abusiva di 4mila metri quadrati è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di finanza di Todi in una zona periferica del comune di Collazzone. Nell’area erano stoccati materiali edili di risulta.

I militari del Nucleo Mobile della Tenenza di Todi hanno rinvenuto nel terreno intestato ad una società operante nel settore delle costruzioni, scarti derivanti da demolizioni, oli disarmanti e resine, pannelli in poliuretano, residui di guaina bituminosa, lana di roccia, polistirolo espanso, oltre a due muletti fuori uso e apparecchiature elettriche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rifiuti, ritenuti pericolosi e altamente inquinanti, erano posti a contatto diretto con il suolo, non protetto materiali anti percolazione, ed esposti agli agenti atmosferici. Le perdite avrebbero potuto contaminare le falde acquifere sottostanti, con notevoli rischi per l’ambiente. In collaborazione con i tecnici dell’Arpa di Todi, è stato approfondito l’esame dei luoghi, rilevando anche la presenza di ulteriore materiale da sottoporre ad analisi per la possibile presenza di amianto.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, in attesa delle operazioni di bonifica, ed il rappresentante legale dell’impresa denunciato per violazione delle disposizioni del Codice dell’ambiente.

La Guardia di finanza sta approfondendo anche la vicenda legata al versamenti degli interessi erariali in materia, con il recupero del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.