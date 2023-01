Spoleto, scontro tra due auto a Terzo La Pieve: persona estratta dall'abitacolo

Un sinistro stradale è avvenuto poco prima delle ore 13 in località Terzo La Pieve di Spoleto. Due le vetture coinvolte nell'incidente che ha richiesto la presenza dei Vigili del fuoco in quanto una delle persone era rimasta all'interno della vettura, in stato di incoscienza.

La persona è stata estratta dall'abitacolo e affidata alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto e valutata in codice 3.