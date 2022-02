Bastia Umbra, incidente tra auto e furgone nella zona industriale: una persona ferita

La squadra dei Vigili del fuoco di Assisi è intervenuta, questa mattina, nella zona industriale di Bastia Umbra per un incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto in via dei Tigli tra una Fiat 500x e un furgone Iveco. Da una prima ricostruzione l'autovettura avrebbe effettuato una svolta lungo il viale della zona industriale di Bastia Umbra mentre in direzione contraria proveniva il furgone.

Nello scontro il frontale dell'automobile è andato distrutto, mentre il furgone a causa dell'impatto e della sterzata del conducente per evitare l'impatto si è ribaltato su un fianco.

I Vigili del fuoco hanno soccorso i due conducente e uno è stato affidato al 118 per lievi ferite.