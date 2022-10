Schianto alla rotatoria di Strozzacapponi, venerdì l'ultimo saluto a Luka Cifci

Una messa venerdì alle 21 per permettere a tutti di esserci all'ultimo saluto di Luka. Così ha deciso la mamma del 23enne di Castiglione del Lago, morto all'alba di sabato scorso in un incidente stradale lungo la Pievaiola.

La salma del giovane sarà materialmente sepolta domani, giovedì 20 ottobre, alle 15, nel cimitero di Castiglione. Nel pomeriggio di lunedì 17 ottobre, al Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stata effettuata l’autopsia disposta dal pubblico ministero della Procura di Perugia, Gennaro Iannarone, titolare del procedimento penale per omicidio stradale subito aperto a carico del conducente dell’auto di cui la vittima era passeggero.

Il conducente 24enne, anche lui di Castiglione del Lago, come ricostruito, per cause al vaglio degli inquirenti, all’altezza della rotatoria di ingresso a Castel del Piano, ha perso il controllo dell'auto sulla quale, oltre a Luka, c'era altri due giovani di ritorno da una serata passata in una discoteca di Perugia, impattando con violenza contro il guardrail

L’esame autoptico, eseguito dal Massimo Lancia, il medico legale incaricato dalla Procura, ha confermato che la causa della morte sarebbe da ricondurre ai traumi causati dall'impatto. Alle operazioni peritali ha partecipato anche il dottor Sergio Scalise quale medico legale di parte messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., a cui si sono rivolti i congiunti di Luka per fare piena luce sui fatti, attraverso il consulente legale Matteo Cesarini e con la collaborazione dell’avvocato Cristian Rosa, del Foro di Arezzo.

Una volta ultimata l’autopsia, l’autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura e così la mamma ha potuto fissare la data dell’ultimo saluto, che sarà partecipatissimo. Luka infatti a Castiglione del Lago, dov’era cresciuto, e in tutta la zona era conosciutissimo, aveva frequentato l’istituto superiore Angelo Vegni delle Capezzine, a Cortona e aveva messo a frutto i suoi studi intraprendendo con successo, da più di due anni, l’attività di chef presso il ristorante Squad Garden, nel centro storico della sua cittadina. Non si contano gli amici che aveva e con cui condivideva anche altre passioni, come quella per la musica rap e trap, come testimoniano le centinaia di commossi messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello della sua ex scuola.