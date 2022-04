Sant'Anatolia di Narco, carne non in regola: chiuso ristorante

Ottanta chili di carne mal conservata, norme igienico sanitarie non rispettate. Per questo i carabinieri della compagnia di Spoleto insieme ai colleghi del Nas hanno messo i sigilli alla cucina, all'attività di ristorazione e al magazzino di un ristorante di Sant'Anatolia di Narco.

I rilievi dei carabinieri sono stati inviati alla Procura della Repubblica nell'ipotesi che possano rilevarsi responsabilità penali in relazione alla vendita di cibo alterato. Intanto il titolare è stato sanzionato per 2mila euro per violazioni amministrative. La carne, era un valore di 1.600 euro, è stata distrutta. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dal Nas.