Sanità a Deruta, la prevenzione anti-tumore arriva a scuola: ecco il super eroe Ado che batte il melanoma

Una lezione speciale quella di oggi per i bambini e le bambine della scuola primaria del territorio: a salire in cattedra, un maestro unico, Super Ado, il supereroe che combatte il melanoma!

Una mattinata di prevenzione, informazione e formazione per i bambini, svolta in modo divertente, con la visione di un cartone animato che ha per protagonista Super Ado, un cagnolino amico per la pelle! Il progetto, condiviso dal Comune di Deruta, è stato ideato dal dottor Piero Covarelli, socio fondatore dell’associazione “No al melanoma”, insieme alla Regione Umbria e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.

Erano presenti, oltre al dottor Covarelli, il dermatologo dottor Gian Marco Tomassini, il vicesindaco Cristina Canuti, l’assessore Piero Montagnoli, il responsabile di Avis comunale Deruta Eolo Barcaccia, e il sindaco di Avigliano Umbro, Luciano Conti, ospite del sindaco Toniaccini.

“Abbiamo voluto coinvolgere i bambini – ha affermato il sindaco Michele Toniaccini – perché fin da piccoli imparino l’importanza della prevenzione. Questo progetto, presentato in modo divertente e coinvolgente, è stato esportato anche all’estero. Per l’Umbria, la prima tappa è stata Deruta. Insieme ad Avis comunale Deruta, che ringrazio per la preziosa collaborazione, abbiamo realizzato anche delle magliette con stampato il supereroe, per ricordare le buone abitudini nell’esporsi al sole. Interveniamo sulla prevenzione primaria, ma anche quella secondaria, fatto di screening e controlli è fondamentale”.

Il cartone animato - validato, come ha spiegato il dottor Tomassini, anche dagli psicologi infantili - ha trovato ampio consenso tra i bambini che hanno ascoltato con grande attenzione i consigli del loro supereroe. Il dottor Tomassini ha raccontato le campagne di promozione del melanoma realizzate in questi anni e l’importanza di entrare nelle scuole per infondere la cultura della prevenzione. “Siete i nostri aiutanti – hanno detto Covarelli e Tomassini, rivolgendosi ai bambini – perché vivete nelle vostre famiglie alle quali riporterete questa giornata e perché siete il nostro futuro”.

Il cartone animato è stato preceduto dalla visione di un filmato sull’importanza della donazione del sangue e del funzionamento del cuore, da parte di Avis comunale Deruta: “Siete i nostri ambasciatori – ha detto Barcaccia ai bambini – presso le vostre famiglie e gli amici”.