La merenda nel pallone: verso un’alimentazione sana e consapevole

Per il secondo appuntamento del progetto Smash! La merenda nel pallone, che vede protagonisti gli allievi dell’Istituto Alberghiero di Assisi e giovani calciatori della San Marco Juventina a confronto sul terreno dell’alimentazione sana e consapevole, gli studenti si sono recati presso la sede umbra della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel pomeriggio di lunedì 13 maggio.

Durante l’evento si è discusso di alimentazione sana e consapevole, con il supporto di esperti e docenti. Inoltre è stata presentata una pubblicazione, a opera degli studenti, che raccoglie i risultati di un decennio di attività dell’iniziativa.

L’incontro ha evidenziato l’importanza di promuovere uno stile di vita salutare tra i giovani e le loro famiglie, sottolineando come il movimento e un’alimentazione consapevole siano i pilastri essenziali.

“La merenda nel pallone” è parte integrante del progetto “SMASH! Giovani per lo sport e la partecipazione sociale”, finanziato dall’Unione Province d’Ialia (UPI) con le risorse del Fondo per le Politiche Giovanili gestite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è entrato a far parte del Programma nazionale G.A.M.E. (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment) che mira a sviluppare e promuovere la pratica sportiva in soggetti tra i 14 e i 35 anni, con una particolare attenzione, sul nostro territorio, a giovani migranti e immigrati e a portatori di disabilità. Capofila di “Smash” è la Provincia di Perugia.