San Giustino, scontro tra auto: due donne finiscono in ospedale

Scontro tra due autovetture in via Umbra, tra San Giustino e Selci Lama. Al volente delle auto due donne che sono state trasportate in ospedale da personale del 118 intervenuto sul posto insieme a i vigili del fuoco. Una delle due, in condizioni più gravi, è stata estratta dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco, ha riportato ferite al ginocchio e al gomito. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di San Giustino.