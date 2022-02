San Giustino, sconti Tari per utenze domestiche: fino all’80% sulla tassa rifiuti del 2022

Sconti fino all'80% per le famiglie in difficoltà. Rimodulati le agevolazioni della Tari per il comune di San Giustino.

A fare il punto sono stati gli assessori Simone Selvaggi e Andrea Guerrieri che hanno delineato le nuove fasce che prevedono fino a 8.265 del valore Isee lo sconto dell’80%, da 8.265,01 a 15.000 sconto del 50% e da 15.000,01 a 20.000 sconto del 35%.

''In un momento reso ancora più complicato dai rincari energetici, abbiamo cercato di spingere al massimo con le agevolazioni sulla Tassa rifiuti e rispetto allo scorso anno dove l’agevolazione massima era del 50% siamo arrivati all’80%'' hanno dichiarato gli amministratori.

Il modulo di richiesta è già disponibile sul sito www.comune.sangiustino.pg.it e sarà possibile presentare domanda fino al 31 marzo 2022.

''In questi giorni stiamo lavorando anche alle agevolazioni per le attività economiche, per le quali come gli scorsi anni le agevolazioni saranno applicate in automatico nell’invio dei ruoli, senza prevedere incombenze a carico di chi potrà beneficiarne'' concludono Selvaggi e Guerrieri.