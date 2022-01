San Giustino, Castello Bufalini pronto a rifarsi il look. Obiettivo: valorizzare la maestosa fortezza

Tornare agli antichi splendori: pronti 600 mila euro dal Ministero per la Cultura per il Castello Bufalini di San Giustino. Un investimento che permetterà il restauro e manutenzione straordinaria nell’ottica di un importante recupero e, quindi, della valorizzazione che la maestosa fortezza quattrocentesca giustamente si merita e di cui da tempo necessitava. Non solo, ma il Castello sarà al centro di un importante convengo sul pittore Cristoforo Gherardi, che si terrà in primavera.

Alla notizia l'amministrazione ha espresso soddisfazione per i finanziamenti stanziati. «Siamo indubbiamente lieti di queste risorse destinate al Castello Bufalini - così il sindaco Paolo Fratini e l’assessore Milena Crispoltoni - complesso Museale, unico nel suo genere, che racchiude tanta parte della storia del nostro Territorio, che a questo bene architettonico è particolarmente affezionato».

«Siamo a conoscenza, grazie ad un costante rapporto con Veruska Picchiarelli, la direttrice museale, che altri importanti lavori sono in cantiere, tra questi il ripristino del roseto antico e la manutenzione del giardino, il restauro di un notevole numero di opere mobili appartenenti alla collezione del Castello oltre a quello delle stufette, mirabilmente affrescate dal Gherardi le cui opere troviamo in altri due ambienti: Sala dei Fiumi e Sala dei Fatti Romani».

«Alla promozione del Bufalini – concludono i due - sicuramente concorrerà in maniera particolare il convegno sul Gherardi che avrà luogo a primavera inoltrata e che ci vedrà, come amministrazione, in piena sinergia e collaborazione con la Direzione Regionale Musei Umbria e i Comuni limitrofi».