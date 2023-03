San Benedetto, la Fiaccola è arrivata in Portogallo

La Fiaccola Benedettina è stata accolta giovedì 2 marzo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia in Portogallo, luogo d'eccezione anche per la presentazione dei territori di Norcia, Subiaco e Cassino uniti nel brand 'Terre di San Benedetto'.

Numerosa la platea intervenuta, tra tour operator e giornalisti del Portogallo.

L'ambasciatore Carlo Formosa, dando il benvenuto ai presenti, ha evudenziato i punti di congiunzione tra l'Italia e il Portogallo, da oggi anche legati da questa visita.

"Tutti hanno avuto modo di apprezzare la bontà dell'offerta turistica dei nostri territori legata al vasto paniere di prodotti tipici e di eccellenza di cui disponiamo e abbiamo informato i presenti anche del percorso che la nostra città ha intrapreso per la candidatura a City of Gastronomy Unesco nel 2025" ha dichiarato il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno. "Siamo felici di essere qui nella vostra terra per cui sono molte ragioni che possono rappresentare un legame profondo tra le nostre comunità e il vostro Paese. Vi ringraziamo di cuore per la vostra ospitalità. Da oltre 50 anni - prosegue - la fiaccola fa visita alle capitali europee, lo scorso anno a Madrid e completiamo qui a Lisbona la visita nella penisola Iberica" ha concluso il sindaco di Norcia.

Oggi le delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino, guidate dai rispettivi sindaci, Alemanno, Domenico Petrini ed Enzo Salera, sono accolte all' Assembleia da Repubblica, il Parlamento portoghese situato nella storica costruzione del Palácio de São Bento (San Benedetto), un edificio neoclassico costruito sopra un monastero benedettino, dal presidente della Commissione Affari Europei, Luís Capoulas Santos; successivamente al Palazzo comunale, accolti dal vice sindaco Filipe Anacoreta Correia e nel pomeriggio, presso la sede della Commissione Europea in Portogallo dal capo della Rappresentanza in Portogallo, Antonio Vicente.

Sabato 4 la Fiaccola Benedettina entrerà al Santuario di Fatima e domenica 5 la solenne celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Lisbona.